Югорчан приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте Фото:pixabay.com

Международная акция «Большой этнографический диктант» позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации. В России масштабная акция проводится уже пятый раз, в прошлом году диктант написали 454 тысячи человек в России и за рубежом.

В этом году Акция пройдет только в онлайн-формате.

Мероприятие состоится одновременно во всех регионах страны с 3 по 8 ноября по местному времени регионов. Участники диктанта получат одинаковые по уровню сложности задания, которые нужно будет выполнить в определенный промежуток времени. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

Текст включает в себя 30 тестовых заданий, из которых 20 федеральных вопросов и 10 региональных. Максимальная сумма баллов – 100. Результаты теста будут опубликованы ко дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.