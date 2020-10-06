В Кондинском районе женщина пошла под суд за нападение на полицейских Фото: Татьяна Коркина

В апреле 2020 года в посёлке Мортка Кондинского района, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого сидел пьяный водитель. Во время оформления данного правонарушения к сотрудникам полиции подошла женщина, представившись родственницей водителя. Женщина мешала сотрудникам полиции выполнять свою работу, на требования инспекторов реагировала агрессивно, затем ударила одного из сотрудников, а с другого сорвала медицинскую маску и также нанесла удар.

Урайский межрайонный следственный отдел в отношении 40-летней гражданки возбуждено два уголовных дела по преступлениям «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела признал женщину виновной и приговорил к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

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