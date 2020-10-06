Сургутские спортсмены заработали сразу несколько медалей на федеральных и региональных соревнованиях Фото: Администрация города Сургут

Спортсмены из Сургута успешно выступили на трёх соревнованиях различного уровня. Золотую медаль с чемпионата России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок, который проходил в Санкт-Петербурге, привёз воспитанник спортшколы «Югория». Воспитанница этой же школы успешно выступила на первенстве России по гиревому спорту и заняла 2 место в рывке, 63 кг., подъёмов 138 и 3 место в длинном цикле, 63 кг., подъёмов 30 раз.

Ещё одна сургутская спортсменка отличилась на чемпионате УрФО по дзюдо среди мужчин и женщин 2002г года рождения и старше, который состоялся в Челябинске. В нём приняли участие 210 спортсменов, представительница отделения дзюдо спортшколы «Ермак» заняла 2 место.

Сургутский спортсмен школы олимпийского резерва №1, занял 3 место на Всероссийских соревнованиях среди юношей до 18 лет по греко-римской борьбе "Кубок России". Они проходили в Нижегородской области. В состязаниях приняли участие почти 400 человек. Молодой человек успешно представил Сургут в весовой категории 48 килограммов и был отобран в спортивную сборную команду России по греко-римской борьбе.