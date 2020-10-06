Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 октября 2020 года увеличилось на 153 человека Фото: pixabay.com

За последние сутки в регионе зарегистрировано 153 новых случая коронавирусной инфекции в 16 муниципальных образованиях, сообщает Роспотребнадзор Югры.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 22, с симптомами ОРВИ – 113, в бессимптомной форме заболевания – 18.

Контакт установлен в 148 случаях, по 5 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 6 927 человек, сняты с наблюдения – 80 366.

За сутки на COVID-19 обследовано 1 898 человек, всего – 654 128 человек.

Высокие позатели по количеству заболевших: Сургут – 36; Ханты-Мансийск – 35; Нефтеюганск – 20.

Далее идут: Урай – 8; Нягань – 8; Советский район – 7; по 6 заболевших в Сургутском районе, Когалыме, Мегионе, и Нефтеюганском районе; Нижневартовск и Югорск по 5 человек.

Замыкают список: Покачи – 2; по 1 заболевшему в Лангепасе, Октябрьском и Ханты-Мансийский районах.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 23 433. Состояние 41 пациента тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 194 человека.

За сутки излечились 73 человека, за весь период пандемии – 21 520 югорчан.