В Берёзовском районе выявили завышение цен на продукты Фото:pixabay.com

Прокуратура Березовского района провела проверку цен на продукты в местных магазинах. Проверка показала, нарушение законодательства при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Предприниматели, осуществляющие розничную продажу социально значимых продуктов, таких как крупы, овощи, молочная продукция, превышают торговую надбавку установленную законом. В отдельных случаях наценка на реализуемые продукты достигла 77% при максимально допустимом уровне в 45%.

По итогам проверок в отношении 2 предпринимателей прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора. А также предпринимателям вынесены предписания об устранении нарушений закона.

Рассмотрение дел находится на контроле прокуратуры.