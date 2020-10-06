В Урае проверили, как соблюдается масочный режим в автобусах и маршрутках

В Урае проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления города Урай

В Югре с мая 2020 года действует обязательный масочный режим. Чтобы обезопасить себя в условиях пандемии COVID-19, каждый человек должен обеспечить себя средствами индивидуальной защиты. Маску необходимо носить в магазинах, во всех видах общественного транспорта и такси, общественных местах и закрытых помещениях.

Для того, чтобы контролировать соблюдение масочного режима, в Урае полицейские вместе с представителями администрации и добровольной народной дружиной проводят рейды в магазинах, кафе и ресторанах, а накануне проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте города.

- Рейды проводятся дважды в день — в обед и вечером. Проверяем не только автобусы, следующие по городским маршрутам, но также ведомственные автобусы и микроавтобусы — отметил участник рейда, сотрудник городской администрации Максим Сапожников. Он добавил, что весной рейды носили профилактический характер, однако теперь в отношении недобросовестных граждан составляются протоколы.

Нарушение масочного режима влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц и предпринимателей — от 10 до 50 тысяч, на юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

В Урае продолжат организованные рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте.