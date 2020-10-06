Погода в Югре на 6 октября: заморозки Фото: pixabay.com

По ХМАО-Югре: Днём облачно с прояснениями, температура воздуха +2,+7 ºС. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 7-12 м/с. Ночью температура 0,-5 ºС.

По восточным и северным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по западным и центральным районам преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура ночью 0,-2 ºС, днем +3,+5 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный с переходом на северный 7-12 м/с.

Сургут: Днём +1°С, Ночью -1°С, небольшой снег, ветер западный 5м/с.

Нижневартовск: Днём +2°С, Ночью -1°С, небольшой снег, ветер юго-западный 6м/с.

Нефтеюганск: Днём +2°С, Ночью -1°С, снег, облачно с прояснениями, ветер северный 5м/с.

Когалым: Днём +1°С, Ночью -1°С, небольшой снег, пасмурно, ветер северный 6м/с.

На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.