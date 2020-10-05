В Нижневартовском районе заведено уголовное дело за незаконную вырубку леса Фото: pixabay.com

Прокуратура Нижневартовского района направила в суд уголовное дело о незаконной рубке леса, дело возбудили против жителя г. Стрежевой Томской области, по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Обвиняемый, который является генеральным директором ООО «Киевское» и ООО «Южно-Охтеурское», не имея специальных разрешающих документов произвёл рубку лесных насаждений и лесозаготовительные работы в районе Излучинского участкового лесничества, остановив своими действиями дальнейший рост и развитие нескольких пород деревьев.

Из-за незаконных действий правонарушителя ресурсам Российской Федерации причинён материальный ущерб в размере более 11 миллионов рублей.

В суд направлены материалы уголовного дела, а также иск прокурора района о взыскании с виновника суммы причинённого ущерба. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.