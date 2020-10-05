В Ханты-Мансийске закрыта кулинария за нарушение противоэпидемических норм Фото: Отдел Роспотребнадзора по Ханты-Мансийску

Отделом Роспотребнадзора по г. Ханты-Мансийску и району 4 октября 2020 года вынесено решение о временном запрете деятельности общепита «Кулинария №1» по улице Комсомольская, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

- В помещении отсутствуют обеззараживатели воздуха, не проводится дезинфекция поверхностей и дверных ручек, не осуществляется осмотр сотрудников на предмет выявления симптомов заболевания и термометрия, сообщил начальник отдела Роспотребнадзора по Ханты-Мансийску и району Сергей Тарада.

Документы о временном прекращении деятельности переданы в суд, решением которого будет выяснен срок закрытия кулинарии.

Ранее мы сообщали, как Сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм в кафе «Фараон» в Лангепасе. Затем суд постановил назначить приостановил деятельности кафе на 45 суток.