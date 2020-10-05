Опрос: для российских учителей важнее внимание учеников, чем подарки Фото: pixabay.com

Об этом свидетельствует результаты опроса учителей, проведенного на кануне Дня учителя. Всего в опросе приняло более трех тысяч учителей из 81 субъекта Российской Федерации.

Респондентам было задано девять вопросов про их интересы, предпочтения, необычные подарки ко Дню учителю.

На вопрос «Что Вам обычно дарят ко Дню учителя?» 72% учителей ответили цветы, 53 % конфеты, 40 % праздничные открытки, также в лидерах оказался такой знак внимание от учеников, как стихотворение или песня.

При этом, отвечая на вопрос: «Что Вы бы хотели получить в качестве подарка?», самыми популярными ответами стали «внимание учеников» (38%) и «поддержка и признание от выпускников»(25% ).

Интересные результаты показал открытый вопрос (без вариантов ответов) «Как оригинально и необычно Вас поздравляли с Днем учителя?». Самыми оригинальными подарками стали: Пряник в виде классной школьной доски, экскурсия на аттракционы, флешмоб, домашний кролик, кричали под окнами квартиры-«Мы Вас любим».

Организаторы исследования также задали следующие вопросы:

· Какие цветы вы любите?

Розы – 44,6%, Хризантемы – 25%, Ромашки – 19,2%, Орхидеи- 17,5%, Тюльпаны- 15,2%

· Какое у Вас любимое домашнее животное?

Кошки – 48,8%, Собаки – 28,5%, Рыбки – 7,3%, Попугай- 2,8%

· Каких исполнителей Вы любите слушать?

Полина Гагарина – 21,1%, Фредерик Шопен- 15,7%, Сергей Лазарев – 14,8, Земфира – 13,8%

· Какой у Вас любимый писатель (писательница)?

Александр Пушкин – 23,8%, Михаил Булгаков – 19,3%, Александр Дюма – 14,8%, Антон Чехов и Михаил Шолохов – 12, 5%

· Какая Ваша любимая книга?

«Мастер и Маргарита» – 14,2%, «Приключения Шерлока Холмса» – 13,8%, «Евгений Онегин» – 8,5 %, «Война и мир» - 6, 9 %

Последний вопрос, на который ответили педагоги: «От кого из российских актеров, артистов, музыкантов, деятелей культуры, науки и искусства Вам бы хотелось получить поздравление в этот день?».

По результатам опроса в ТОП-5 знаменитостей, от которых учителя больше всего хотели бы поздравлений в День учителя: Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Филипп Киркоров, Чулпан Хаматова.

Опрос проводился в рамках проекта «Мы - Учителям», в рамках которого театры, музеи, книжные издания, образовательные фонды и онлайн-платформы размещают на сайте мы-учителям.рф специальные предложения учителей. Цель проекта – показать, что общество высоко ценит труд работников образования, чей выбор жизненного пути связан с просвещением и воспитанием подрастающего поколения.

Организатором проекта выступила социально ориентированная некоммерческая организация Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» (Обрсоюз) при поддержке Российских студенческих отрядов (РСО) и общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов» г. Москвы.