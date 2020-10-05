Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 октября 2020 года увеличилось на 159 человек Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 159 новых случаев коронавирусной инфекции в 17 муниципальных образованиях. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе 23 280.

По месту инфицирования: контактные установлены – 145, контакт уточняется – 14. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 19, с симптомами ОРВИ – 105, в бессимптомной форме заболевания – 35.

За сутки на COVID-19 обследованы 3 507 человек, всего – 653 436. Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 6 625 человек, сняты с наблюдения – 80 340.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут – 39; Нефтеюганск – 20; Нижневартовск – 17; Ханты-Мансийск – 15; Урай – 10; Нефтеюганский район – 10.

Далее идут: Нягань – 7; Советский район – 7; Сургутский район – 6; Когалым – 5; Мегион – 5; Октябрьский район – 5;

Замыкают список: Лангепас – 4; Радужный – 4; Югорск – 3; Покачи – 1;Нижневартовский район – 1.

Состояние 46 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 192 человека.

За прошедшие сутки в Югре излечились 40 человек, а за весь период пандемии – 21 447 югорчан.