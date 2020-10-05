За прошедшую неделю в Югре ликвидировали 44 пожара Фото: Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу

За прошедшую неделю подразделения МЧС России спасли 1 человека, эвакуировали 150 человек и спасли имущество людей на сумму более 45 миллионов рублей.

В большинстве случаев горели автомобили, дома, дачи и бани. Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с использованием электрооборудования и печей. От огня пострадали 9 автомобилей и 22 здания..

Пожарные за выходные помогали ликвидировать последствия ДТП, проводились работы по предотвращению возгораний транспорта и смыву топлива с дорог.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминает: чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Владельцам автомобилей для того, чтобы не лишиться своего транспорта, нужно регулярно проверять состояние электропроводки и систем подачи топлива, масла, тосола, а также иметь в автомобиле огнетушитель.

В случае пожара звонить по телефону 101. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы, не перегружайте электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, не используйте самодельные обогреватели и другие электроприборы ненадёжного производства.