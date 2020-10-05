В Нижневартовске мужчина перевёл мошенникам больше 5 миллионов рублей Фото: pixabay.com

В полицию обратился 56-летний житель Нижневартовска с заявлением о мошенничестве. Несколько дней злоумышленники заставляли мужчину переводить им деньги. Потерпевший рассказал, что неизвестные люди звонили с номеров 8 (499) 929 06 85, 8 (495) 166 30 54; 8 (499) 381 64 10; 8 (495) 015 68 60, и предлагали, для защиты денежных счетов, установить специальную программу на телефон «quicksupport».

Вартовчанин согласился на предложения звонивших и под их руководством установил приложения, в результате чего открыл доступ в свой личный кабинет. Мужчина сам снимал деньги и зачислял их на указанные мошенниками счета. После всех совершенных операций потерпевший потерпевший лишился 5,5 миллионов рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Личности преступников выясняются.

Жители Югры попадают под влияние мошенников и наивно им верят, злоумышленники пользуясь доверчивостью граждан обманывают их через телефон и социальные сети. Мы писали как через соцсеть «Одноклассники» жительница Нижневартовска лишилась своих денег.