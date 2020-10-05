Погода в Югре на 5 октября: мокрый снег с дождём Фото: pixabay.com

В Югре 5 октября температура воздуха ночью 0,-5 ºС, днем +2,+7 ºС. Облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7 - 12 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха ночью 0,-2 ºС, днем +4,+6 ºС. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7 - 12 м/с.

Сургут: Температура воздуха днём +2 ºС, ночью +1 ºС. Снег с дождём, ветер 5-7 м/с.

Нижневартовск: Температура воздуха днём +1 ºС, ночью -1 ºС. Пасмурно, небольшой снег. Ветер 4-6 м/с.

Нефтеюганск: Днём +2 ºС, ночью 0 ºС, снег. Ветер северо-западный 7 м/с.

Когалым: Снег с дождём, днём температура воздуха +3 ºС, ночью +2 ºС. Ветер западный 4 м/с.