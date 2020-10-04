Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 октября 2020 года увеличилось на 155 человек Фото: pixabay.com

В ХМАО продолжается пандемия COVID-19. За последние сутки инфекцию обнаружили ещё у 155 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 23 121. По месту инфицирования: установленные контакты - 141, уточняется - 14.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 35, с симптомами ОРВИ - 100, в бессимптомной форме заболевания - 20.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут – 41, Ханты-Мансийск – 23, Нефтеюганск – 13, Урай – 10, Нижневартовск – 10, Октябрьский район – 8, Радужный – 7, Советский район – 7.

Далее идут: Сургутский район – 5, Лангепас –5, Нягань – 5, Когалым – 4, Ханты-Мансийский район – 3, Югорск – 3, Покачи – 3.

Замыкают список: Березовский район – 2, Нижневартовский район – 2, Кондинский район – 2, Нефтеюганский район – 1, Мегион – 1.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8481 человек с COVID-19, с начала периода – 1 215 001. Выздоровевших – 3284, за весь период – 979 143. Умерших – 107, с начала периода – 21 358.