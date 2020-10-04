Погода в Югре на 4 октября: снег

Савинов Руслан Фото: pixabay.com

В ХМАО прогнозируют облачность с прояснениями. В западной половине региона преимущественно без осадков, а в восточной половине небольшие, местами умеренные осадки: дождь и мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 16-18 м/с. Температура ночью ожидается -1,-6 ºС, местами до +4 ºС, днем +2,+7 ºС, местами до -3 ºС.

Ханты-Мансийск: облачно и пасмурно. Днём +4, ночью 0. Ветер 2-7 м/с.

Сургут: пасмурно и снег с дождём. Днём +3, ночью +2. Ветер 5-7 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и снег. Днём +1, ночью столбики термометра без изменения. Ветер 2-6 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и снег с дождём. Днём +3, ночью +2. Ветер 6-7м/с.

Когалым: пасмурно и снег. Днём +1, ночью столбики термометра без изменения. Ветер 4-8м/с.