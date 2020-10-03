Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 октября 2020 года увеличилось на 153 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Суббота ознаменовалась для жителей региона печальной новостью: ещё один человек скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших - 190.

Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили у ещё 153 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 22 966. По месту инфицирования: установленные контакты - 141, уточняется - 12.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 20, с симптомами ОРВИ - 126, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 49; Ханты-Мансийск - 30 и Нефтеюганск - 15.

Далее идут: Урай - 14; Октябрьский район - 12; Советский район - 6; Нягань - 5 и Белоярский район - 4.

Замыкают список: Мегион и Радужный - 3; Нижневартовск, Югорск и Нижневартовский район и Лангепас - 2; Когалым, Пыть-Ях, Сургутский район и Ханты-Мансийский район - 1.

Из хороших новостей: за сутки 94 югорчанина излечился от коронавируса, с начала пандемии - 21 347.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 859 человека с COVID-19, с начала периода - 1 204 502. Выздоровевших - 5 563, за весь период - 975 859. Умерших - 174, с начала периода - 21 251.