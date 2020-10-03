В Югре определили победителей соревнований «Юный водник»

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре прошли окружные соревнования «Юный водник», посвящённые 30-летию МЧС России. Их основная цель - это развитие и совершенствование навыков учащихся образовательных учреждений при ведении спасательных работ на воде.

В связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса, мероприятие проходило по упрощённой программе. Всего в нём участвовали пять команд.

Основной этап соревнований включал в себя три практических упражнения: завязывание узлов на время, спасательные работы на акватории с применением конца Александрова и бросание круга в зону утопающего.

По результатам окружных соревнований в общем зачёте победу одержала команда средней школы № 8 города Нефтеюганска. В общекомандном зачёте на первенство Уральского Федерального округа команда из Югры вошла в число лидеров и заняла третье место.

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