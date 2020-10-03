Фото: администрация Нефтеюганска, соцсеть "ВКонтакте"

Нефтеюганские спортсмены стали призёрами Всероссийских соревнований по мотокроссу. Соревнования прошли с 25 по 28 сентября в Набережных Челнах. В них приняли участие более ста спортсменов из разных муниципальных образований нашей страны.

По итогам выступления в классе 125 кубов «Юниоры» почётное третье место занял нефтеюганец Егор Коровин, а по итогам командного зачёта Глеб Чернышов, Данил Дудоладов, Егор Коровин и Данил Чулаевкоманда из «Юганск-Мастер» расположились на втором месте.

Большой вклад в победу наших спортсменов внесли тренеры команды Валерий Кузин, Константин Чернышов, Илья Коровин и Никита Шемонаев, а также техник по эксплуатации и обслуживанию спортивной техники Александр Боярский и механик Олег Агабегов.

Напоминаем, что минувшим летом мотогонщики из Мегиона заняли второе место на чемпионате УФО. Соревнования проходили на трассе «Юность», известной своей коварностью и сложным рельефом.