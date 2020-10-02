Жительницу Сургута поздравили со 100-летним юбилеем концертом под окнами. Фото: администрация Сургута

Концертом под открытым небом поздравили в Международный день пожилых людей жительницу Сургута Веру Рыбину. Специально для Веры Семёновны, которая недавно отметила 100-летний юбилей, администрация города организовала персональное музыкальное поздравление от ансамбля «Отрада».

Вера Рыбина в окне. Фото: администрация Сургута

В Сургут Вера Рыбина приехала 30 лет назад, когда вышла на пенсию. До этого она жила в Белоруссии: в годы войны находилась в оккупации с маленьким ребёнком в Гомеле. Пока муж воевал на фронте, она копала окопы и пекла хлеб для солдат. После войны и из-за отсутствия образования она трудилась на рабочих должностях на тяжёлом производстве. Сейчас у Веры Рыбиной шестеро внуков и шестеро правнуков.

Ансамбль сыграл специально для Веры Рыбиной. Фото: администрация Сургута

Как отметил председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Антона Акулова, Вера Рыбина прожила славную трудовую жизнь, и она до сих пор сохраняет активность и бодрость духа.

- Сразу несколько праздничных акций проходит в Сургуте в Международный день пожилого человека. Сургут благодарит представителей серебряного возраста, которые многие годы отдали на благо года. В течение дня для них звучат музыкальные поздравления. По улицам Сургута ездит машина, транслирующая праздничные песни. Радиоконцерт транслируется и с объектов культуры, - отметил он.