В Югре готовятся к первой трансплантации сердца

Специалисты Национального центра трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова выразили мнение, что Областная клиническая больница №2 готова к первой трансплантации сердца. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, об этом они сообщили во время рабочего визита в больницу.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением центра Вячеслава Захаревича, материально-техническая база и коллектив медучреждения позволят успешно проводить трансплантации сердца.

- Мы считаем, что ваше учреждение готово к выполнению данной программы, - отметил о.

В Югре служба трансплантологии с успехом проводит операции по пересадке почки, печени, а сейчас специалисты готовятся к первой пересадке сердца. Лечение пациенты получают за счёт федерального и окружного бюджетов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в августе 2020 года глава Югры Наталья Комарова провела прямой эфир с блогерами и медиками. Участники онлайн-встречи обсудили, как будет развиваться здравоохранение региона после пандемии.