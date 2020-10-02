Жителя Нефтеюганска, страдающего алкоголизмом, упекли в тюрьму за убийство собутыльника

Житель Нефтеюганска убил собутыльника Фото: Татьяна Коркина

Нефтеюганский городской суд приговорил 48-летнего жителя города к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

11 марта 2020 года подсудимый, находился в квартире одного из домов Нефтеюганска, где временно проживал у своих знакомых. Во время пьяной ссоры с 62-летним собутыльником из-за того, что тот оказывал непристойные знаки внимания хозяйке квартиры, избил его, нанеся 20 ударов руками в голову и другие части тела жертвы, после которых мужчина умер.

Следствием установлено, что подсудимый страдает алкоголизмом.

Мы сообщали ранее, как во время ссоры с матерью из-за частого употребления алкоголя и угроз выгнать его из дома, югорчанин силой толкнул её, повалил на пол и нанёс не менее 20 ударов по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась в медучреждении через непродолжительное время.