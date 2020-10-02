В Ханты-Мансийске мошенники оформили на женщину сразу три кредита Фото: Татьяна Коркина

В Ханты - Мансийке 42-летняя жительница, инвалид ll группы, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Пострадавшая рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудницей банка, сообщила о несанкционированном оформлении кредита на её имя. И для того, чтобы избежать долгов, по совету мошенницы, женщина оформила три кредита в разных банках на сумму 770 тысяч рублей, которые перевела на несуществующий счёт.

Только спустя некоторое время жертва поняла, что попалась в руки мошенникам.

Заведено уголовное дело по статье «мошенничество». Виновным может грозить наказание сроком до 6 лет лишения свободы.

Полиция рекомендует гражданам не сообщать посторонним лицам данные банковских карт и коды доступа к счетам, проверять информацию, полученную от сотрудников банка, обратившись по номеру телефона, указанному на обороте карты.

Югорчане очень часто становятся жертвами мошенников, мы писали ранее как 52-летнему жителю Сургута позвонили неизвестные и представились сотрудниками Сбербанка. Они предложили мужчине для сохранения денежных средств создать резервный счет. В ходе разговора завладели реквизитами действующей банковской карты потерпевшего и похитили с нее свыше 700 тысяч рублей.