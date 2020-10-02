В Берёзовском районе бывшего директора школы обвиняют в мошенничестве Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Берёзовского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора средней общеобразовательной школы п.г.т. Берёзово. Женщина обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

В 2019 году обвиняемая приняла на работу заместителем директора своего близкого родственника, который свои обязанности и трудовые функции не выполнял. Кроме того, фиктивно трудоустроенному работнику ставили рабочие часы, и он получал зарплату, по факту не работая. После этого директор школы похитила указанные деньги и тем самым нанесла материальный ущерб бюджету Берёзовского района.

Уголовное дело отправлено в суд, за совершение преступлений по статьям УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» женщине могут назначить наказание сроком до 6 лет лишения своды.