Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 октября 2020 года увеличилось на 153 человека Фото: pixabay.com

В Югре за последние сутки зарегистрировано 153 новых случая коронавирусной инфекции в 18 муниципальных образованиях.

Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 22 813. По месту инфицирования: контактные установлены – 139, контакт уточняется – 14.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 24, с симптомами ОРВИ – 102, в бессимптомной форме заболевания – 27.

Высокие показатели заболеваемости: Ханты-Манскийск - 40; Сургут – 29; Радужный – 13; Урай – 12; Октябрьский район – 10; Нефтеюганск – 9.

Далее идут: Нижневартовск - 7; Нефтеюганский район -7; Сургутский район – 7; Нягань - 4.

В Мегионе и Березовском районе по 3 заболевших, по 2 человека выявлены в Когалыме, Югорске и Своетском районе. В Пыть-Яхе, Кондинском районе и Нжневартовском районе по 1 человеку заболело.

За сутки на COVID-19 обследованы 6 001 человек, всего – 639 067.

Состояние 38 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 189 человек.

За сутки излечились 60 человек, за весь период пандемии – 21 253 югорчанина.