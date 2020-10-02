В Югорске школьники показали уровень подготовки по пожарно-спасательному спорту Фото: МЧС Росии по ХМАО-Югре

В честь 30-летия со дня образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны школьники Югорска поучаствовали в спортивных мероприятиях. Показательные выступления провели ученики кадетского класса и воспитанники спортивной детской секции по пожарно-спасательному спорту. Девочки и мальчики с флагами в руках продемонстрировали чёткость разворотов и перестроений и умение четко и согласованно действовать в составе строя.

- Видно, что подготовка была очень серьезной и продуктивной, - отметил начальник 9-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Андрей Стеченко.

Ребята продемонстрировали свои способности в пожарно-спасательном спорте. Спортсмены прошли эстафету, которая состояла из 4 этапов по 100 метров. Надевали боевую одежду и снаряжение, связывали двойную спасательную петлю, и надевали её на статиста, преодолевали препятствия, и огнетушителем потушили горящую жидкость в противне.

Школьники с успехом справились со всеми заданиями и показали хороший результат.