Погода в Югре на 2 октября: Небольшой дождь, переменная облачность Фото: pixabay.com

По ХМАО-Югре: Переменная облачность. Местами небольшой дождь, туман ночью и утром. Ветер западный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6 ºС, днем +11,+16, в северных и восточных районах +4,+9 ºС.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха ночью +3,+5 ºС, днем +13,+15 ºС. Без осадков. Ветер западный 3 - 8 м/с.

В Сургуте: Облачно, с прояснениями. Днём +13ºС, ночью +5 ºС. Ветер юго-западный 3-4 м/с.

В Нижневартовске: Облачно, с прояснениями Днём +13ºС, ночью +8ºС. Ветер юго-западный 3-4 м/с.

В Нефтеюганске: Ветер юго-западный 3-5 м/с. Днём +14ºС, ночью +8 ºС.

В Когалыме: Пасмурно, небольшой дождь. Днём +11ºС, ночью +8ºС.