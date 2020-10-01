Глинка и Шостакович оповестят югорских школьников о переменах между уроками Фото: pixabay.com

Чиновники из Югры решили заменить классические звонки между уроками в школе на фрагменты из произведений классической музыки. Соответствующий приказ появился на сайте департамента культуры региона. Отныне, то есть с 1 октября 2020 года, учителей и учеников о переменах будут извещать отрывки из бессмертных произведений композиторов: Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Михаила Глинки и других известных музыкантов.

По данным приказа, это сделано «с целью духовного развития эмоционально-волевой сферы личности и формирования музыкально-художественной культуры обучающихся ХМАО-Югры». Контролировать всё это дело будет первый заместитель директора департамента образования и молодёжной политики региона Снежана Возняк.

Помимо этого, о произведениях классиков и о самих композиторах будут рассказывать ребятишкам на классных часах.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, будут ли школьникам Югры продлевать осенние каникулы, как это сделано в Москве. Оперативный штаб ответил на вопрос многих родителей школяров.