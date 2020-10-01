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Двоих жителей Нефтеюганска накажут за фиктивную регистрацию иностранцев

Предоставлять жильё иностранным гражданам подозреваемые не собирались
Виктория Терина
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Двоих жителей Нефтеюганска накажут за фиктивную регистрацию иностранцев

Двоих жителей Нефтеюганска накажут за фиктивную регистрацию иностранцев

Фото: Татьяна Коркина

При проверке жилого сектора Нефтеюганска полицейскими обнаружено, что местный 38- летний житель фиктивно, для получения денег зарегистрировал в принадлежащей ему квартире четырех иностранных граждан. Такое же преступление совершила и 45-летняя жительница Нефтеюганска, зарегистрировавшая семерых нелегалов у себя в собственности. Но предоставлять реальное жильё правонарушители не собирались.

В отношении граждан возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ».

Ранее мы сообщали, о жительнице Покачей, которую за прописку соотечественницы отправили под суд. Местная жительница в декабре прошлого года за вознаграждение прописала в своей квартиру жительницу РФ. Прокуратура города выяснила, что фактически по месту пребывания она никогда не проживала. За попытку подзаработать женщине, помимо уголовного преследования, придётся заплатить штраф и вернуть добытые незаконным способом деньги.

Криминал