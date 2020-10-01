Генпрокуратура проверит, почему жители Нефтеюганска платят за некачественную воду повышенную цену Фото: pixabay.com

Генеральная прокуратура РФ начала мониторить ситуацию, связанную с надёжным обеспечением жителей Нефтеюганска услугами водоснабжения и водоотведения. В ведомстве сообщили: после просмотра публикаций в интернете появилась информация о нарушении прав жителей города.

Цена за воду в платёжных документах, которые публиковали горожане в соцсетях, выросла почти в 1,5 раза. Однако, несмотря на повышение цены, качество воды ещё больше ухудшилось. Чтобы исправить ситуацию и проверить все факты нарушения прав жителей Нефтеюганска, прокурору ХМАО-Югры поручено провести всестороннюю проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что результаты проверки контролируются в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что глава Сургута Вадим Шувалов обеспокоен жалобами горожан о некачественной воде. Коммунальные службы Сургута продолжают отрабатывать заявки горожан, отметивших низкое качество водопроводной воды в своих квартирах. При этом каждый случай рассматривают отдельно.