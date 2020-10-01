Аферисты «надули» жительницу Югорска на 200 тысяч рублей, попросив оформить кредит. Фото: скриншот

В Югорске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили в отношении 26-летней местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные обманом «свистнули» деньги с её банковской карты.

Оказалось, что девушке позвонил на мобильный мужчина, который представился сотрудником одного из крупных российских банков. Он сообщил ей, что с её счёта якобы пытались списать деньги и оформить кредит на 200 тысяч рублей. Мошенник убеждал женщину: чтобы мошенники к ней больше не лезли, нужно лишь оформить кредит на эту сумму.

Югорчанка клюнула на россказни мошенников, зашла в личный кабинет и оформила кредит. После этого продолжила следовать указке афериста и сняла в банкомате с карты 200 тысяч рублей, которые перевела на указанный мужчиной счёт.

Сейчас полиция устанавливает подозреваемых.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что мошенники в округе «заработали» почти три миллиона рублей, попадаясь на уловки аферистов. Сейчас мошенники действуют, в основном, дистанционным способом и потихоньку переключаются на автовладельцев.