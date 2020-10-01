Продлят ли в Югре осенние каникулы для школьников, как в Москве? Фото: pixabay.com

В Югре оснований для изменения сроков и длительности осенних школьных каникул на сегодняшний день нет. К таким выводам пришли руководители муниципальных органов управления образованием региона, врачи-эпидемиологи и Роспотребнадзор ХМАО-Югры.

Как отметил заместитель губернатора ХМАО-Югры Всеволод Кольцов, в продлении каникул, как это сделано в Москве, нет необходимости. Тем не менее, вопрос с повестки дня не снимается.

- Специалисты продолжают мониторить эпидемиологическую ситуацию. Оценку дадим через неделю, - подчеркнул Кольцов, заметим, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей снижается.

Кроме того, в Югре утверждены протоколы по организации и проведению профилактических мероприятий с учениками школ и студентами. По словам директора департамента образования и молодёжи Югры Алексея Дренина, новые документы позволяют администрациям школ и вузов увидеть, какие требования нужно выполнять для борьбы с коронавирусом.

- От того, как участники образовательного процесса будут выполнять протоколы, зависит успех в преодолении ковида, - подчеркнул он.