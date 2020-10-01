В Нефтеюганске парень наказан за продажу порнографии Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске осужден 18-летний местный житель, за хранение и продажу фотографий несовершеннолетних порнографического характера. С января по май 2019 года молодой человек через интернет купил порнографические фото и видео малолетних девушек и рассылал их со своей страницы «ВКонтакте», в том числе за деньги. В общей сложности за эти снимки и записи парень «заработал» 650 рублей.

Нефтеюганский городской суд, с учётом мнения прокурора и факта, что на момент совершения преступления молодой человек не достиг 18 лет, а также признания и раскаяния виновника, назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о жителе Сургута, он в соцсетях знакомился с девушками и в сообщениях отправлял им очень приватные фото и видео, предоставив тем самым возможность определенному кругу лиц смотреть и копировать их. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».