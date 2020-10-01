Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 октября 2020 года увеличилось на 147 человек Фото:pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За последние сутки в регионе зарегистрировано 147 новых случаев коронавирусной инфекции в 17 муниципальных образованиях.

Всего лабораторно подтвержденных случаев - 22 660. По месту инфицирования: установленные контакты - 138, уточняется – 9.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 24, с симптомами ОРВИ - 100, в бессимптомной форме заболевания - 23.

Первыми в списке по заболеваемости стали: Сургут – 33; Ханты-Мансийск - 30; и Урай - 17.

Далее идут: Октябрьский район – 15; Нижневартовск - 13; Нефтеюганск - 11, Советский район- 7, Сургутский район – 5. Затем идут: Югорск – 4, Белоярский район – 4, Нягань – 2. По 1 заболевшему в Лангепасе, Когалыме, Радужном, Покачах, Нефтеюганском районе и Ханты-Мансийском районе.