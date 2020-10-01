В Сургуте завершается сезон ремонтных работ во дворах. Фото: администрация Сургута

Всего в Сургуте этом году обновляют 17 дворов, на это выделено 83 миллиона рублей, благодаря муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года».

- Администрация города сейчас делает все возможное, чтобы все объекты инфраструктуры были отремонтированы в срок, до снега. Есть уверенность, что работы практически во всех дворах завершат в срок. И сегодня мы уже готовимся к следующему году. Планируем, что он станет рекордным по количеству отремонтированных дворов, - отметил заместитель главы города Алексей Жердев.

По его словам, к работе будут привлекать жителей, чтобы они сами контролировали подрядчика и управляющую компанию, которая получает средства от администрации.

Жители многоквартирных домов обязательно участвуют в оплате ремонта двора: их вклад составляет от 10 до 20 % от общей суммы, 90 % оплачивает город.

В 2021 году власти города планируют обновить дорожное покрытие не только дворов, но и внутриквартальных проездов. В первую очередь, там, где живёт больше всего людей или находятся школы и детсады.