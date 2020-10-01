В Пыть-Яхе прокуратура заблокировала сайты, где рассказывали про изготовление взрывчатки

В Пыть-Яхе прокуратура защитила граждан от незаконной информации Фото: pixabay.com

Прокуратура города Пыть-Яха заблокировала доступ к сайтам, на которых была размещена информация о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ. Напомним, что распространение в СМИ информации по самодельному изготовлению взрывных устройств может быть чревато административным наказанием, а само изготовление таких веществ является уголовным преступлением.

Чтобы обеспечить безопасности граждан, прокурор обратился в суд с заявлением о признании информации указанной на сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Доступ к указанным сайтам полностью заблокирован.

Ранее, по инициативе прокурора города Пыть-Яха был также закрыт доступ к сайтам, где продавали липовые дипломы.