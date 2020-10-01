В Пыть-Яхе прокуратура заблокировала сайты, где рассказывали про изготовление взрывчатки

В Пыть-Яхе прокуратура защитила граждан от незаконной информации Фото: pixabay.com
Прокуратура города Пыть-Яха заблокировала доступ к сайтам, на которых была размещена информация о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ. Напомним, что распространение в СМИ информации по самодельному изготовлению взрывных устройств может быть чревато административным наказанием, а само изготовление таких веществ является уголовным преступлением.
Чтобы обеспечить безопасности граждан, прокурор обратился в суд с заявлением о признании информации указанной на сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Доступ к указанным сайтам полностью заблокирован.
Ранее, по инициативе прокурора города Пыть-Яха был также закрыт доступ к сайтам, где продавали липовые дипломы.