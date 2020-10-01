В Нягани судебный пристав превысил должностные полномочия

В Нягани появились новые факты по обвинению судебного пристава Фото: Татьяна Коркина

Следователи вместе с прокуратурой города выяснили новые факты превышения должностных полномочий пристава.

Так, в феврале 2020 года подозреваемый «отменил» одному из жителей города кредитный долг на сумму более 600 тысяч рублей. А в мае-июне 2019 года, превышая свои полномочия, вынес постановление об отмене запрета на регистрацию имущества местного предпринимателя. Его долг перед налоговой, администрацией Нягани, кредитными организациями и арендодателями превысил 2 миллиона рублей.

Вынесенные решения подозреваемый отправил в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре, что позволило предпринимателю произвести отчуждение производственного здания, за счет которого могли быть оплачены долги.

Напомним, ранее мы сообщали о преступных действиях судебного пристава г. Нягань, который «простил» более 4 миллионов долга перед банком своему знакомому.