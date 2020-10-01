Погода в Югре на 1 октября: Местами небольшой дождь Фото: pixabay.com
В Югре 1 октября местами ожидается небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём +12,+17 ºС, по восточным районам +4,+9 ºС. Температура ночью +2,+7 ºС.
В Ханты-Мансийске: Температура ночью +3,+5 ºС, днём +13,+15 ºС. Осадков не ожидается. Переменная облачность. Ветер 5-10 м/с.
В Сургуте: Дождь. Днём +14ºС, ночью +2 ºС.
В Нижневартовске: Переменная облачность, небольшой дождь. Днём +10ºС, ночью +4 ºС.
В Нефтеюганске: Ветер западный 3 м/с. Днём +11ºС, ночью +5 ºС.
В Когалыме: переменная облачность. Днём +8ºС, ночью +3ºС.