В Югре подвели итоги летнего отдыха детей Фото: pixabay.com

В Югре замгубернатора региона Всеволод Кольцов в режиме ВКС провел заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Кольцов напомнил, что ситуация с COVID-19 существенно изменила специфику всех аспектов летней кампании этого года.

- В период повышенной готовности, действующий на территории автономного округа, реализовывались онлайн-программы, краткосрочные образовательные курсы допобразования, - заявил замгубернатора.

Он отметил, что всего прошло более трех тысяч онлайн-активностей, направленных на развитие способностей и талантов детей. В акциях приняли участие почти 300 тысяч ребят от пяти лет. Кроме того, в заочном формате работало более двухсот организаций отдыха и оздоровления детей.

Отметим, в период режима повышенной готовности летняя оздоровительная кампания в ХМАО прошла в онлайн - формате . К мероприятиям привлекли все образовательные организации, учреждения физкультуры и спорта, соцзащиты, культуры.

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