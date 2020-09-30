Полицейские назвали причины, по которым югорчане попадают в изолятор

Общественники проверили работу полиции в городах региона Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

Представительница общественности в г. Лангепас проверила территориальные подразделения правоохранительных органов. Вместе с полицейскими девушка пообщалась с задержанными и арестованными, которые рассказали ей об условиях нахождения в изоляторе временного содержания. Кроме того, общественница ознакомилась с работой видеонаблюдения, уточнила у сотрудников вопросы об организации питания и возможности оказания медицинской помощи правонарушителям. На участковом пункте полиции общественница узнала тонкости работы участкового и о проблемах, которые возникают при обращении граждан.

Другие представители общественности посетили отдел полиции Берёзовского района. Они проверили отдел миграции и изолятор временного содержания, побеседовали с задержанными со стороны, которых в адрес полиции жалоб не поступило. В свою очередь полицейские назвали основные причины, по которым граждане попадают в изолятор. А именно: чрезмерное употребление алкоголя, появление в общественных местах в пьяном виде, серьезные нарушения правил дорожного движения и сроков оплаты штрафов.

Представители Общественного совета по итогам проверки положительно оценили работу правоохранительных органов и отметили, что сотрудники знают свою работу и отлично её выполняют.