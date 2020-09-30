Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 сентября 2020 года увеличилось на 141 человека Фото: pixabay.com

В ХМАО, как и во всём мире, продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки инфекцию обнаружили ещё у 141 югорчанина. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 22 513. По месту инфицирования: установленные контакты - 130, уточняется - 11.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 16, с симптомами ОРВИ - 97, в бессимптомной форме заболевания - 28.

Лидерами по заболеваемости стали: Ханты-Мансийск – 26, Нефтеюганск – 22, Сургут – 21, Нижневартовск – 13, Урай – 10, Югорск – 9.

Далее идут: Нягань – 8, Радужный – 7, Нефтеюганский район – 7, Сургутский район – 3, Советский район – 3, Мегион – 3, Лангепас – 2,Кондинский район – 2.

Замыкают список: Ханты-Мансийский район – 2, Когалым – 1, Октябрьский район – 1, Белоярский район – 1.

Из хороших новостей: за сутки 60 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 21 125.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 481 человек с COVID-19, с начала эпидемии – 1 76 286. Выздоровевших – 5858, за весь период – 958 257. Умерших – 177, с начала периода – 20 722.

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