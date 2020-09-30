Югорские росгвардейцы изъяли 12 тонн контрафактного алкоголя. Фото пресс-службы росгвардии по ХМАО.
Сотрудники Росгвардии ХМАО изъяли из незаконного оборота более 12 тонн немаркированной алкогольной продукции.
Так, в Сургуте при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии в ходе оперативных мероприятий полицейские пресекли деятельность лиц, которых подозревают в незаконном обороте спиртного.
Выяснилось, что двое индивидуальных предпринимателей незаконно купили партию немаркированного алкоголя на общую сумму более миллиона рублей.
Спиртосодержащую продукцию злоумышленники поставляли небольшими партиями в мелкорозничные торговые точки города.
При обыске в в складских помещениях, арендуемых подозреваемыми, правоохранители изъяли более 12 тысяч литров различной алкогольной продукции, которая имела высокое содержание этилового спирта.
Также на складах обнаружили бирки для бутылок с логотипом учреждения, занимающегося стандартизацией, метрологией и проведением экспертиз качества. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Шевроле» и «Сузуки» столкнулись в Нефтеюганске: один человек погиб
Всего за сутки в Югре случилось 10 аварий (подробнее)