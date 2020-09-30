Югорские росгвардейцы изъяли 12 тонн контрафактного алкоголя. Фото пресс-службы росгвардии по ХМАО.

Сотрудники Росгвардии ХМАО изъяли из незаконного оборота более 12 тонн немаркированной алкогольной продукции.

Так, в Сургуте при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии в ходе оперативных мероприятий полицейские пресекли деятельность лиц, которых подозревают в незаконном обороте спиртного.

Выяснилось, что двое индивидуальных предпринимателей незаконно купили партию немаркированного алкоголя на общую сумму более миллиона рублей.

Спиртосодержащую продукцию злоумышленники поставляли небольшими партиями в мелкорозничные торговые точки города.

При обыске в в складских помещениях, арендуемых подозреваемыми, правоохранители изъяли более 12 тысяч литров различной алкогольной продукции, которая имела высокое содержание этилового спирта.

Также на складах обнаружили бирки для бутылок с логотипом учреждения, занимающегося стандартизацией, метрологией и проведением экспертиз качества. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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