В Югре открылись «Точки роста» Фото: pixabay.com

Глава ХМАО Наталья Комарова накануне, 29 сентября, встретилась со школьниками и педагогами из сельских поселений и малых городов региона. Все они приняли участие во всероссийском марафоне открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В Югре начали работу 41 центр в 14 муниципалитетах.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Образование» в сентябре текущего года по всей стране открыли 2951 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения РФ.

«Точки роста – форпосты построения траекторий развития нашего школьного образования, - заявила Наталья Комарова.

Она добавила, что это новые звенья подготовки высококвалифицированных кадров. Ведь программа центра закладывает востребованные направления деятельности.

Всего в регионе в новой образовательной программе примут участие свыше 11 тысяч обучающихся. В центрах они поработают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, освоят квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сургутян призывают помочь бездомным

Жителей города просят принять участие в благотворительной акции (подробнее)