Погода в Югре на 30 сентября: ночью и утром туман Фото: pixabay.com

В Югре местами прогнозируется небольшой дождь, ночью и утром ждите туман. Будет дуть западный ветер скоростью 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7 ºС, при прояснениях +1,-4 ºС, а днем +11,+16 ºС, на востоке же автономного округа +4,+9 ºС.

Ханты-Мансийск: облачная с прояснениями погода. Ночью поморосит небольшой дождь, а днем ожидается без осадков. Ветер западный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +5,+7 ºС, а днем потеплеет до+13,+15 ºС.

Сургут: небольшой дождь. Днём +10, ночью +8. Ветер северо-западный 1-4 м/с.

Нижневартовск: дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер северный 3-4 м/с.

Нефтеюганск: Пасмурно, днём небольшой дождь. Днём +10, ночью +9. Ветер северо-западный 1-4 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +8, ночью +6. Ветер северный 1-4 м/с.

Обычно в праздник в память Веры, Надежды и Любови на улице ясная и теплая погода.