В Ханты-Мансийске пьяный мужчина заколол друга сувенирным кинжалом СК РФ по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, который подозревается в убийстве знакомого. Как сообщили в пресс-службе СК по ХМАО-Югре он в своей квартире по ул. Гагарина употреблял алкоголь вместе с 51-летним знакомым. Между ними возникла ссора из-за того, что товарищ взял висевший на стене сувенирный кинжал и стал им размахивать перед лицом хозяина квартиры. После чего подозреваемый выхватил кинжал и нанёс жертве удары в грудь, живот и спину, от которых мужчина сразу скончался.

Преступника задержали, готовятся материалы для суда о заключении его под стражу.

Напомним, ранее мы сообщали об убийстве в Ханты-Мансийске. 43-летнего местного жителя признали виновным в убийстве бывшей супруги и её отчима. Подсудимый направлен в колонию строго режима на 16 лет.