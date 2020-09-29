В Советском женщину обокрали в пьяной потасовке

Женщину обокрали в пьяной потасовке Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть по Советскому району обратилась 46 -летняя женщина, по поводу кражи золотой цепочки. Женщина рассказала сотрудникам полиции о том, что на прошлой неделе она находилась в гостях у знакомой, в квартире присутствовали другие друзья хозяйки. После выпитого алкоголя между пострадавшей и одним из гостей случилась словесная перепалка, перешедшая в драку. Во время потасовки мужчина сорвал с шеи женщины золотую цепочку, стоимостью 17 тысяч рублей.

Грабителем, который уже успел сдать цепочку в ломбард, оказался 23-летний, неоднократно судимый, житель Советского. Благодаря полицейским преступника удалось задержать. За грабеж, совершенный с применением насилия ему грозит до 7 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.