Вартовчанин ударами по голове убил своего товарища

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего вартовчанина. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего».

По данным следствия 25 сентября текущего года около десяти вечера в одном из домов на улице Октябрьской в Нижневартовске югорчанин убил знакомого:

- Мужчина заподозрил своего 47-летнего знакомого, с которым накануне употреблял спиртное, в краже денег. Он нанес тому множественные удары руками в область головы. Это послужило, спустя непродолжительное время, причиной смерти мужчины на месте происшествия, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Затем утром 27 сентября мужчина протрезвел. Он осмыслил произошедшее и обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Также решается вопрос о мере пресечения подозреваемому: расследование продолжается.

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