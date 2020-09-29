Сургутян призывают помочь бездомным Фото: pixabay.com

В Сургуте состоится благотворительная акция «Помоги бездомному» в преддверии Международного дня борьбы за борьбу с нищетой.

В Сургуте организован сбор вещей, в том числе, бывших в употреблении, для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в помощи, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Так, круглосуточно в секторе ночного пребывания по адресу п. Кедровый, ул. Пионерная, д.2, принимаются мужские и женские вещи. В дар принимают также обувь, средства личной гигиены. Возможна организация вывоза благотворительной помощи от организаций.

Добавим, что более подробная информация доступна по телефонам: 55-09-73 (приемная), 41-96-62 (отделение комплексной реабилитации и реабилитации).

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