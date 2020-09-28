В Сургутском районе задержан мужчина за хранение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В дачном кооперативе Сургутского района сотрудники патрульно-постовой службы во время личного досмотра мужчины обнаружили и изъяли у него более 5 граммов синтетических наркотиков.

Задержанный 33- летний мужчина рассказал, что купил данное вещество в интернете для личного потребления. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы сообщали о задержанном жителе Сургута, который обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Мужчина распространял наркотики мелкими партиями и размещал их в виде «тайников-закладок» на территории города. При обыске у него дома было найдено более 230 грамм синтетических наркотиков.