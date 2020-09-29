Погода в Югре на 29 сентября: небольшой дождь Фото: pixabay.com

В Югре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Синоптики обещают западный ветер 6-11 м/с. Температура ночью -4,+1 ºС, по юго-западу +2,+7 ºС, днем +9,+14 ºС, по востоку +3,+8 ºС.

Ханты-Мансийск: ночью переменная облачность и без осадков. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура 0,-2 ºС. Днем также переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, температура +9,+11 ºС.

Сургут: небольшой дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер северный 4-6 м/с.

Нижневартовск: дождь. Днём +9, ночью +4. Ветер северный 3-6 м/с.

Нефтеюганск: Пасмурно, небольшой дождь. Днём +8, ночью +3. Ветер северный 2-4 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +8, ночью +3. Ветер северный 3-6 м/с.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима.